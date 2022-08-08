إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق بـ«صحراوى البحيرة»

أصيب قبل قليل 3 أشخاص انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها، بالطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية" في دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج ويجري تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 126 في اتجاه الإسكندرية، بالطريق الصحراوي «القاهرة - الإسكندرية» بدائرة مركز وادى النطرون ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون، إصابة كلا من أحمد خالد هدية 21 سنة، مقيم القليوبية، ومحمود سيد محمود 21 سنة، مقيم القاهرة، ومروة فاضل محمد 39 سنة، ربة منزل وتقيم القاهرة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم رفع أثار الحادث وجار تحرير محضر بالواقعة.