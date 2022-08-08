الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

هشموا رأسه.. مصرع مسن خلال مشاجرة بنجع حمادى

جثة
جثة
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لقى شخص مسن مصرعه، خلال مشاجرة مع آخرين بقرية الصياد، التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

التفاصيل

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد وجود جثة لـ«خليفة.ج.م»،٧٠ عاماً، وبها آثار ضرب على الرأس، بقرية الصياد.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الجثة، تبين وجود آثار ضرب بآلة حادة على الرأس، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام؛ لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد أهالى المنطقة، بأنه لقى مصرعه خلال مشاجرة مع آخرين، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

مسن مصرع مشاجرة نجع حمادي قنا

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