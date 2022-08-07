الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز جثة متعفنة بمقابر الفيوم

جثة
جثة
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يجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، جهودا مكثفة لكشف لغز العثور على جثة متعفنة في منطقة باب الوداع بمقابر الفيوم.

عثر الأهالى على جثة متعفنة بمقابر الفيوم وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بعثور الأهالى على جثة متعفنة داخل مقابر مدينة الفيوم بمنطقة باب الوداع، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة توصلت التحريات أنها لمواطن يدعى طاهر م ا 32 سنة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البحث الجنائي العثور على جثة متعفنة أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي العثور على جثة

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