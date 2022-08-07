الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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عالم

إصابة 9 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة سينسيناتى الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار
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أصيب 9 أشخاص على الأقل، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة سينسيناتي الأمريكية حسبما أفادت شرطة المدينة.

وقال مساعد مدير الشرطة، مايك جون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مُطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة في شارع مين بالمدينة ولا يزال هاربًا.

وقال جون: "في الوقت الراهن، لدينا ضابط شرطة أطلق رصاصة واحدة، ولا نعرف ما إذا كان ضرب الشخص الذي أطلق عليه النار.. ما يمكنني قوله لكم هو أن ذلك الشخص كان يطلق النار بشكل نشط من سلاح ناري في ذلك الوقت".

وأوضح أنه لا يوجد من الضحايا من يعاني من حالة خطيرة، حيث كان معظم الإصابات في الأطراف السفلية.

ووقع الحادث في منطقة أوفر ذا راين الشهيرة في سينسيناتي وهي من أكبر مدن أوهايو، والمعروفة بمطاعمها وحاناتها.

وشهدت عدة ولايات أمريكية منذ أبريل الماضي حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 40 شخصًا وإصابة أكثر من 70آخرين.

مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو أوهايو الأمريكية شرطة مطلق النار المشتبة به ضابط شرطة الأطراف السفلية سينسيناتي مدن أوهايو ولايات أمريكية

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