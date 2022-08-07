تقارير: أكثر من 17 ألف أفغانى دخلوا ألمانيا منذ انسحاب الناتو قبل عام

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن عدد من دخلوا إلى الأراضي الألمانية قادمين من أفغانستان من موظفين محليين وأشخاص معرضين للخطر وذويهم وصل منذ وصول حركة طالبان للحكم في كابول إلى 17 ألفا و556 شخصًا وحتى الآن.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، استنادا إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وكانت ألمانيا تعهدت بإيواء ما مجموعه 23 ألفا و614 شخصا من هؤلاء الأشخاص منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان قبل نحو عام.

وكشفت الحكومة الألمانية مؤخرا عن وجود مشاكل تعترض إيواء المزيد من هؤلاء الأشخاص، وعزت ذلك إلى تضييقات من جانب حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنها أجرت اتصالات مع دول أخرى لفتح مسارات خروج إضافية عن طريق الجو والبر.

يذكر أنه في حال تمكن الأشخاص الذين تعهدت ألمانيا بإيوائهم من الخروج من أفغانستان، تقوم البعثات الدبلوماسية الألمانية الخارجية بإصدار تأشيرة لهم لمواصلة رحلتهم إلى ألمانيا.

وقالت الخارجية الألمانية، إن عدد من منحتهم التأشيرة من الموظفين المحليين السابقين والأشخاص المهددين وعائلاتهم وصل إلى قرابة 21 ألفا و400 شخص منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية كتبت استنادا إلى أرقام داخلية لوزارة الخارجية أن برنامج الطوارئ المخصص لترحيل آلاف من الموظفين المحليين السابقين الذين كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية والمخصص أيضا لناشطين سياسيين وفنانين، تعثر بسبب تضييقات متكررة من قبل الحركة الحاكمة.

وأضافت المجلة، أن برلين تمكنت رغم ذلك من ترحيل 1044 أفغانيا إلى ألمانيا في يوليو الماضي.

وكان من المفترض في الأساس أن يتاح لـ 7700 أفغاني السفر من أفغانستان إلى ألمانيا في الفترة بين مطلع يوليو حتى منتصف سبتمبر المقبل في إطار هذا البرنامج، وتابعت المجلة أن هذا الهدف لم يعد يبدو واقعيا في ظل إجراءات الرقابة الصارمة والمتزايدة في الوقت الراهن من جانب حركة طالبان.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن عمليات الإجلاء تسير بصورة أبطأ في الوقت الراهن.