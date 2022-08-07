الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب بمقص فى عين شمس

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس صاحب محل بلاى ستيشن 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب محل بلاى ستيشن، بعدما قتل شابا عقب التعدى عليه بمقص فى منطقة عين شمس بعد الدخول فى مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجنى عليه وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن فى الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاى ستيشن، وتم ضبطه.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهم على أجهزة البلاى ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وانهاء المشاجرة، لكن حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وصاحب المحل وتطورت حتى تعدى المتهم عليه بمقص فى صدره حتى لفظ انفاسه الأخيرة وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم فى الواقعة.

التحريات المستشفيات المتهم بقتل بسبب خلافات بينهما تجديد حبس المتهم تهمة قتل شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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