الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«نهش فى الوش».. وفاة ربة منزل فى ظروف غامضة بالشرقية

جثة
جثة
ads

لقيت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها مصرعها، اليوم الأحد، وذلك داخل منزل أسرتها في دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول “صابرين ع إ”، 46 عاما، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما تبين وجود نهش في وجهها بجوار العين، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

ربة منزل محافظة الشرقية منيا القمح أمراض مزمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نحن.. وهم

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة

العربية: مصر تعلن «هدنة غزة» في الثامنة مساء.. وتتعهد بمتابعة ملف الأسرى