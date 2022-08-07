السجن 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين «ب.ف» و«أ.ع»، عاطلين، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة بالاتجار فى الشابو المخدر، وكمية من الحشيش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين نظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

التفاصيل

بداية أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر، والحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة المركز والقرى المجاورة له، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد إعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهما وبحوزتهما 159 جرامًا من الشابو وعدد من لفافات الحشيش.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.