الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تشكيل عصابى سرق 7 دراجات نارية فى عين شمس

حبس
حبس
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أمرت نيابة عين شمس، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بعين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"توصيل الأسلاك "، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه وهم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة عين شمس سرقة الدراجات النارية التحريات المباحث الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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