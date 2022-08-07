4 مصابين بانقلاب تروسيكل فى الشرقية

وقع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "قمرونة- منيا القمح" أدي إلي إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم للحادث وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة، بطريق "قمرونة- منيا القمح"، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.