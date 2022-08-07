مصدر أمنى ينفى أكاذيب الإخوان حول وفاة شخص بمحبسه نتيجة الإهمال الطبى

نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي.

وقال المصدر إن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وبتاريخ 22 /7 /2022 تم عرضه على مستشفى الزقازيق الجامعي لمعاناته من ضيق في التنفس، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج، وبتاريخ 5 /8 /2022 توفي المذكور أثناء تلقيه الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأوضح المصدر، أن التقرير الطبي يفيد بأن المتوفى كان يعاني من ورم سرطانى بالحنجرة وإلتهاب رئوي حاد، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.