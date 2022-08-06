3 ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت على الدستور الآن برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2022 الرسمية، وذلك بعد انعقاد مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي وأسماء الأوائل للعام الدراسي 2021-2022، صباح اليوم السبت.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04.

بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت على الدستور

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، من خلال الرابط التالي ( من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور

الدخول على موقع الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 (من هنا). كتابة رقم جلوس الطالب اضغط على استعلام ظهور النتيجة بكافة التفاصيل

كما أعلن وزير التربية والتعليم في وقت سابق أنه سيتم رفع النتيجة الرسمية عبر موقع بوابة المعلومات المخصص من وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 (اضغط هنا).

فيديو تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 أدبي:

فريدة مؤمن خليل إبراهيم المطري، بمجموع 388 درجة. جنى وائل محمد العليمي، بمجموع 387 درجة. سارة علاء محمد عبد الحليم، بمجموع 386 درجة. آلاء علي علي محمود، بمجموع 385 درجة. ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف، بمجموع 385 درجة. ليديا أمير سليمان عطالله سليمان، بمجموع 385 درجة. رنا حسين محمود حسين عمران، بمجموع 384 درجة. شاول عيسى بسطا جبرائيل، بمجموع 384 درجة. محمود محمد حسن حسن الطنملي، بمجموع 384 درجة. تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين، بمجموع 383 درجة. ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى، بمجموع 383 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 علمي علوم:

فاطمة محمد عبد اللطيف، بمجموع 404 درجات. إيمان سعيد يونس عبد الرحيم، بمجموع 403 درجات. ضحى رفاعي محمد علي، بمجموع 403 درجات. عبد الرحمن خالد يوسف، بمجموع 403 درجات. مصطفى حسين محمد أحمد، بمجموع 403 درجات. أحمد طارق عبد الظاهر، بمجموع 402 درجة. آية محمد علي سليمان، بمجموع 402 درجة. رحمة عبد الوهاب صالح، بمجموع 402 درجة. سحر عبد اللطيف، بمجموع 402 درجة. مايكل سمير صبحي، بمجموع 402 درجة. محمد أيمن فيصل، بمجموع 402 درجة. محمد مصطفى فخر الدين أحمد، بمجموع 402 درجة. ياسمين وليد محمد، بمجموع 402 درجة. خديجة حماد شعبان، بمجموع 402 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 علمي رياضة