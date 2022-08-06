السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن بعد اعتمادها من وزير التعليم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ads

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي، عن نتيجة الثانوية العامة والتي بدأت عمليات البحث عليها منذ الساعات الماضية، وحتى الآن، وذلك رغبة في أن يعرفون نتائج الامتحانات التي خاضوها حيث تعد الثانوية العامة أملًا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء وذلك لتحقيق أرقاما عالية في النتائج. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة، لاستعلام الطلاب من خلاله عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا https://g12.emis.gov.eg/

 

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022؟ 

1. الدخول على الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوي العام من هنا 

2. كتابة رقم الجلوس.

3. الضغط على أيقونه عرض النتيجة.

4. ثم ستظهر نتيجة الطالب.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالخطوات

أولا.. يدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور"، لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنا  http://natega.dostor.org/، ثم يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

 

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس 

- (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور» اضغط هنـــــــــــــــــــــا 

- (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

- (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- (خطوة رابعة): البريد الإلكتروني بشكل واضح.

- (خطوة خامسة): رقم التليفون صحيح.

عزيزي القارئ، فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/ الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك، لتصل إلى الطالب/ الطالبة فور الاعتماد رسميًا من جهة وزير التربية والتعليم والإعلان في مؤتمر "نتيجة الثانوية العامة".

الثانوية العامة 2022 بالاسم نتيجه الثانويه العامه التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة نتيجة الثانوي العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

Nategtk.. رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

متاحة هنا| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الكابينت الإسرائيلى يعقد اجتماعًا حول العملية العسكرية المستمرة ضد غزة

حماس: استمرار جهود الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلى ضد غزة

إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار قذيفة هاون فى غلاف غزة