رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن بعد اعتمادها من وزير التعليم

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي، عن نتيجة الثانوية العامة والتي بدأت عمليات البحث عليها منذ الساعات الماضية، وحتى الآن، وذلك رغبة في أن يعرفون نتائج الامتحانات التي خاضوها حيث تعد الثانوية العامة أملًا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء وذلك لتحقيق أرقاما عالية في النتائج.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة، لاستعلام الطلاب من خلاله عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا https://g12.emis.gov.eg/

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022؟

1. الدخول على الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوي العام من هنا

2. كتابة رقم الجلوس.

3. الضغط على أيقونه عرض النتيجة.

4. ثم ستظهر نتيجة الطالب.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالخطوات

أولا.. يدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور"، لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنا http://natega.dostor.org/، ثم يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور» اضغط هنـــــــــــــــــــــا

- (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

- (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- (خطوة رابعة): البريد الإلكتروني بشكل واضح.

- (خطوة خامسة): رقم التليفون صحيح.

عزيزي القارئ، فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/ الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك، لتصل إلى الطالب/ الطالبة فور الاعتماد رسميًا من جهة وزير التربية والتعليم والإعلان في مؤتمر "نتيجة الثانوية العامة".