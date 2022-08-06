السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وصول أهالي ضحايا الريف الأوروبي لجنايات الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم

محكمة
محكمة
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وصل قبل قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، أهل المجني عليهم بمذبحة الريف الأوروبي، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية التي راح ضحيتها شخص وابنتيه واثنين من أحفاده، في منطقة الشيخ زايد.

وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض. 

كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

جنايات الجيزة مذبحة الريف الأوروبى محاكمة لأوروبي الريف الاوروبي

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