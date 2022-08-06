السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته حرقا في دمياط

محكمة
محكمة
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تنظر محكمة جنايات دمياط، اليوم السبت، أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد إشعال النيران بجسدها بإحدى قرى المحافظة.

كانت نيابة دمياط الكلية، قد انتهت من التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل سيدة على يد زوجها بعد أن أضرم النيران بجسدها بسبب خلافات نشبت بينهما، ووجهت النيابة العامة ثلاثة اتهامات للزوج وهم القتل العمد، وكذلك تهمة إضرام التي أن بمسكن الزوجية فضلا عن اتهام اخر بحيازة مواد مضرة للإنسان " بنزين" بدون وجه حق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج بالتعدي على زوجته مستخدما مواد مشتعلة، وكانت مستشفي دمياط التخصصي قد استقبل سيدة في العقد الثالث من العمر تدعي " ه. ع" فاقدة الوعي ومتأثرة بإصابات نتيجة اشتعال النيران بجسدها، ووصلت نسبة الحروق إلى 45٪ وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن والتى حررت المحضر اللازم للواقعة، وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج "م ب" والذي أصيب هو الآخر ببعض الخروق نتيجة الحادث.

محكمة جنايات دمياط قتل زوجته اشعال النيران بنزين أولى جلسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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