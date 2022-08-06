نتيجة الصف الثالث الثانوى.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 1443/2022

حالة من الترقب خلال الدقائق الأخبرة من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 1443/2022، وحظت على أعلى العمليات البحثية التي شهدها المحرك العالمي “جوجل”، من قبل أولياء الأمور والطلبة، عقب إعلان الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم في مصر، أن ميعاد ظهور النتيجة سوف يكون خلال دقايق من الآن.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 1443/2022



ويتاح الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 من خلال رقم الجلوس أو عبر الاسم عبر الرابط الذي خصصه موقع الدستور، من أجل التسهيل على كافة الطلاب وأولياء الأمور بالحصول على النتيجة عقب اعتمادها بشكل مباشر من خلال الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم في مصر.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022



ويعتبر الرابط الأسهل والأسرع بالحصول على النتيجة، والمتاح القيام بالتسجيل عليه حاليًا على موقع الدستور، لاستلام النتيجة عقب ظهورها بشكل مباشر، وخاصة عقب حالة الترقب الواسع والقلق التي ستنتاب للطلبة وأولياء الأمور، لمعرفة المؤشرات ونسب النجاح لنتائج الثانوية للعام الحالي 2022، والموعد الرسمي لظهورها. “هنا”



خطوات تسجيل بيانات التلميذ للحصول على نتائج الثانوية العامة 2022



وبعد الدخول على الرابط الماضي، يتاح اتباع الخطوات الآتية:

1- كتابة اسم التلميذ بشكل رباعي.

2- كتابة أرقام الجلوس.

3- اختر الشعبة.

4- اختر المحافظة.

5- قم بكتابة البريد الإلكتروني.

6- قم بكتابة رقم التليفون.

7- واخيرا قم بالضغط على قائمة سجل الآن.



وبناء على جميع الإحصائيات المعلنة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن عدد الطلبة الذين قد تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية 2022، بلغ عدد 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة بالشعبتين الشعبة العلمية والشعبة الأدبية داخل 2089 لجنة.

وطبقا لوزير التربية والتعليم فإن من المفترض إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 من خلال الاسم ورقم الجلوس ويكون غدا السبت على أقصي تقدير.

وسيعقب مؤتمر وزير التعليم لإتاحة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوى 2022 من خلال الاسم ورقم الجلوس بشكل إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

وسيتمكن الطلبة من جميع المحافظات الحصول علي نتائج الصف الثالث الثانوى 2022 من خلال الاسم ورقم الجلوس بالدرجات الكلية.