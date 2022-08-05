تستمر عمليات البحث على محرك “جوجل” من قبل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي عن موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والمرتقب عقده خلال الساعات القليلة القادمة وأبرز المعلومات عن مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل وهو ما نستعرضه لكم في التقرير التالي.

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وذلك غدًا السبت الموافق 6 أغسطس، أو يوم الأحد على أقصى تقدير.

القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

ويذاع المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال الرابط التالي (من هنا)، كما ينقل التليفزيون المصري، والقنوات الفضائية وقائع المؤتمر الصحفي.

تفاصيل مؤتمر وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يستعرض وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي خطوات وإجراءات منظومة امتحانات الثانوية العامة 2022، وعدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2022 وعدد الناجحين منهم، وكذلك نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، بالإضافة لمقارنة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بالعام الماضي 2021، كما يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن إعداد الطلاب المستفيدين بدرجات الرأفة، وإعلان إعداد الطلاب الغشاشين الذين تم ضبطهم أثناء تصوير الامتحانات أو الغش الإلكتروني وإعلان الإجراءات التي اتخذت ضدهم إعلان أسماء ومجاميع ومحافظات أوائل الثانوية العامة 2022.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الدستور

الدخول على رابط موقع الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 (من هنا). كتابة رقم جلوس الطالب. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب. كتابة رقم التليفون. الضغط على أيقونة التسجيل. ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات كل مادة بعد اعتمادها رسميًا.

وقبل ساعات من انتهاء هذه المهلة، اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي؛ لمناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية).

وناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

وكذلك التنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة، كي تشكل مسارًا أكاديميًا واضحًا ومتناسبًا مع احتياجات سوق العمل.