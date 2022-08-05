الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

وزير أوكرانى: تصدير القمح من المحصول الجديد فى سبتمبر

القمح
القمح
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قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيستوسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا يمكن أن تبدأ تصدير القمح من محصول هذا العام من موانئها البحرية في سبتمبر بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.


وأوضح فيستوسكي أن أوكرانيا تأمل في زيادة شحناتها من الحبوب عبر الموانئ في غضون عدة أشهر إلى ما بين 3 و 3.5 مليون طن شهريا من مليون طن متوقعة في أغسطس.


وأضاف أن هذه الكمية ستسمح لأوكرانيا بالحصول على ما يكفي من الأموال كي لا تُضطر إلى تقليل ما تعتزم زراعته.

أوكرانيا تصدير القمح تركيا والأمم المتحدة بوتين فلاديمير بوتين منتجع سوتشي البحر الأسود

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