الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الكرازة

لمناقشة الأمور الرعوية.. الأنبا توما حبيب يلتقي بمجمع كهنة إيبارشية سوهاج

كنيسة
كنيسة
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التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس، بمجمع كهنة الإيبارشية، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك بطهطا.

و تضمن اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية التي تخص الأنشطة الخدمية، واللقاءات التكوينية خلال الفترة المقبلة، كما تم الاحتفال بتذكار السيامات الكهنوتية، وأعياد الميلاد الخاصة بالآباء الكهنة عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس. وانتهى اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب المطران للحاضرين.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، الإثنين، صوم السيدة العذراء مريم، الذي يستمر لمدة 15 يومًا متتاليًة، لتحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء مريم.

وتحتفل الكنيستان بعيد رحيل العذراء فى يوم 15 أغسطس، وليس فى 22 أغسطس كما تفعل الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك لاختلاف فى التقويم فقط وليس فى العقيدة.

وقالت مصادر كنيسة مطلعة في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن الكنائس تتُخذ كافة الإجراءات الأحترازية خلال إقامة قداسات صوم السيدة العذراء مريم، وذلك تزامنًا مع الموجة السادسة لفيروس كورونا المستجد.

البركة الرسولية الختامية الأقباط الكاثوليك الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكنيسة القبطية القبطية الكاثوليكي العائلة المقدسة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

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