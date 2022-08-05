الجمعة 05 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديسة نونا

كنيسة
كنيسة
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تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، ذكرى القديسة نونا والدة القديس جريجوريوس اللاهوتي، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته: ولدت القدّيسة نونا في أواخر القرن الثالث الميلادي، نشأت في الإيمان وتزوّجت من رجل كان مشهودا له يدعى جريجوريوس، أحد قضاة مدينة نازينز في كبادوكيا. جريجوريوس كان ينتمي لمجموعة – شيعة - تنكرّت لعبادة الله كآب، لكن بالمقابل، وبعد صلاة طويلة وصبر كبير واتّكال على الله، لم تنجح القدّيسة نونا في هداية زوجها إلى الإيمان القويم فحسب، بل دخل الكنيسة خادمًا محبًّا وأمينًا لدرجة إنّه أصبح أسقفًا (كان يمكن بوقتها أن يكون الأسّقف متزّوجًا)، على نازينزا خمسة وأربعين عامًا وعُرف بتفانيه وتواضعه. 

وتابع: أثمر زواج نونا وجريجوريوس ثلاثة أولاد، صبيين وبنتاً، كلهم تقدسوا في كنيسة المسيح: القديسة جورونيا، والقديس قيصاريوس والقديس جريجوريوس اللاهوتي، وهو الأبرز بينهم، هذا الأخير جاء إلى الحياة إثر صلوات حارة رفعتها نونا إلى ربها ذكر القديس جريجوريوس اللاهوتي عن والدته، فيما بعد، أنها كانت على تقوى مثالية. قال عنها إنه كان لها جسد امرأة لكنها اقتنت نفساً سَمّت بها فوق الرجال بسالة. لم تكن لتهتم بشئون الأرض إلا بمقدار ما كانت، لديها، مكرسة لله ومعينة على التحاقها بالسماء في أقرب وقت. 

واختتم: عفَّت عن المساحيق والتجميل واهتمت بتشريف صورة الله في نفسها سالكة في التقى وجاعلة نصب عينيها أنا من الله وأنا إليه راجعون. قست على نفسها بالأصوام والصلوات الليلية وأنشأت أولادها على القناعة الراسخة بأنها وُدّت لو تبيع نفسها وإياهم لتوزع أثمانهم حسنات للفقراء. مرضت، إثر وفاة زوجها، خلال السنة 374م. صبرت بالشكران على علتها إلى أن أسلمت الروح خلال خدمة القداس الإلهي متكئة على المائدة المقدسة. وإذ لفظت نفسها الأخير استبانت كأنها في الصلاة.

الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد الاب وليم عبد المسيح الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية لكنيسة الكاثوليكية وليم عبد المسيح سعي وليم عبد المسيح سعيد

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