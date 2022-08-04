إيطاليا تسجل 161 حالة وفاة و42 ألفًا و959 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيل 161 حالة وفاة و42 ألفًا و959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 21 مليونًا و213 ألفًا و559 حالة، بنسبة 35.13%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 172 ألفًا و729 وفيات، بنسبة 0.81%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 68 ألفًا و947 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 19 مليونًا و865 ألفًا و536 حالة، بنسبة 93.65%.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات بلغ 238 مليونًا و136 ألفًا و571 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 242 ألفًا و10 فحصًا.

وسجلت إيطاليا أمس الأربعاء، 171 حالة وفاة و45 ألفًا و621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 580 مليونا و709 آلاف و440 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و410 آلاف و53 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول، من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ679 ألفا و10 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و477 وفاة.