العراق يسجل وفاة واحدة و956 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة، و956 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة العراقية، في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و449 ألفًا و440 حالة، بنسبة 5.97%، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 25 ألفًا و322 وفاة، بنسبة 1.3%.

وأشار بيان الصحة العراقية إلى أنه تم التأكد من تماثل ألفين و279 مصابا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2 مليون و401 ألفًا و993 حالات، بنسبة 98.06%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 5 آلاف و979 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 19 مليونًا و96 ألفا و631 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 580 مليونا و709 آلاف و440 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و410 آلاف و53 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و32 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ679 ألفا و10 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و477 وفاة.