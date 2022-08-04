المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا 5 مساكن فى المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المطرية.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وتبين أنهم كل من "ج.ا" عاطل، "س.م" مسجل خطر، "ع.ح" عاطل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.