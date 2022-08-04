عصابة كاملة.. «النيابة» تحقق في تزوير تذاكر دخول ستاد القاهرة

تباشر نيابة مدينة نصر ثان التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بتزوير تذاكر دخول ستاد القاهرة مزورة وطلبت تحريات المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم باستاد القاهرة الدولى بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته 2 تذكرة "مزورين" واعترافه بشرائهما بمبلغ مالي من أحد الأشخاص "سائق" حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد قائد السيارة المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية)، وتم بإرشاده ضبط الأخير.

وعثر داخل مسكنه على (4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.