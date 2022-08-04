الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

إيرباص
إيرباص
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فسخت المجموعة الأوروبية لتصنيع الطائرات “إيرباص” ما تبقى من العقد المبرم مع شركة “الخطوط الجوية القطرية”، وإلغائها عملية تسليم 19 طائرة من طراز إيه-350، ما يجعل أي حل ودي للنزاع التجاري بين الشركتين أصبح بعيد المنال.

وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنه بعد إلغاء عملية تسليم 50 طائرة من طراز إيه-321 في يناير، وضعت شركة "إيرباص" حدا لبقية عقدها مع "الخطوط الجوية القطرية" الذي يقتضي بتسليم 19 طائرة من طراز إيه-350، مؤكدا معلومات أوردتها الصحافة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم ترغب "إيرباص" ولا المجموعة القطرية في التعليق على المعلومات على الفور.

تفاصيل القضية والتعويض المطلوب

وتعود القضية إلى شهر أغسطس 2021 عندما أمرت هيئة الطيران المدني القطرية "الخطوط الجوية القطرية" بوقف 13 طائرة من طائرات إيرباص إيه-350 عن العمل بسبب تدهور أسطحها الخارجية بسرعة.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الطائرات التي أوقفت عن العمل إلى 23 بحسب آخر إحصاء أجري في شهر أبريل، فيما طالبت الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل.

وتطعن "إيرباص" في تشخيص السلطات القطرية وشركة الطيران التي تعتبر واحدة من أكبر زبائنها.

وبالنسبة إلى "إيرباص" التي تقر بوجود تحلل للطلاء قد يكشف شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة، فإن هذا الوضع ليس لديه أي تأثير على سلامة الرحلة.

كذلك، تؤكد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن هذه التحللات في الطلاء لا تنطوي على أي أخطار تتعلق بتشغيل الطائرة.

من جانبها، طالبت "الخطوط الجوية القطرية" أمام المحكمة العليا في لندن بتعويض مقداره 618 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويض عن توقف الطائرات.

ومن المقرر إجراء المحاكمة في شهر يونيو 2023. 

وفي غضون ذلك، ردت شركة "إيرباص" بإلغاء طلب للشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "ايه-321" بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.

إيرباص عقد الخطوط الجوية القطرية نزاع تجاري طائر طراز إيه 350 فسخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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