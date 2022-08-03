الناتو: «مستعدون للتدخل لفرض الاستقرار فى كوسوفو»

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن قوة الناتو في كوسوفو (كفو) "مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر" بسبب الاضطرابات على الحدود مع صربيا.

وأعلن ستولتنبرج في رسالة عبر تويتر: "تحدثت مع رئيس صربيا فوتشيتش حول التوترات في شمال كوسوفو".

وأضاف أنه "على جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وحل الخلافات بالسبل الدبلوماسية وقوة كفور على استعداد للتدخل إذا بات الاستقرار مهددًا وفقًا لتفويض الأمم المتحدة".

وقال حلف شمال الأطلسي، في بيان له، إن قوة الناتو في كوسوفو تضم 3775 جنديًا من 28 دولة. وتتمثل مهمتها في توفير بيئة آمنة وضمان حرية التنقل لصالح جميع مكونات شعب كوسوفو.

وأجرى ستولتنبرج أمس الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي للتأكيد على ضرورة تفادي الأعمال الاحادية.

سبب تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو

وأدى قرار بريشتينا بفرض تصاريح إقامة موقتة على الأشخاص الذين يدخلون كوسوفو ببطاقة هوية صربية وإلزام صرب كوسوفو باستبدال لوحات تسجيل سياراتهم بلوحات جمهورية كوسوفو، إلى اندلاع أعمال عنف.

وتصاعد التوتر على الحدود بين صربيا وكوسوفو حيث أكدت الشرطة الكوسوفية الأحد، تعرضها لإطلاق نار في شمال البلاد، خلال إقامتها حواجز على الطرق المؤدية إلى صربيا احتجاجًا على سياسة الحكومة الحدودية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الطلقات النارية لم تتسبب في حدوث أي إصابات وقد تم إغلاق معبرين أمام حركة المرور.

وأفادت وسائل إعلام أن المئات من صرب كوسوفو حشدوا الأحد شاحنات وصهاريج ومركبات ثقيلة على الطرق المؤدية نحو معبري يارينيي وبرنياك. ثم استقرت الحشود حول المتاريس، لقضاء الليل على المعابر.

وسوف يتعين على أي شخص يدخل كوسوفو ببطاقة هوية صربية استبدالها بوثيقة مؤقتة أثناء إقامته في البلاد، اعتبارًا من الإثنين وفقًا لقرار اتخذته حكومة بريشتينا.