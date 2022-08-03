الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيس وزراء البيرو يقدم استقالته لأسباب شخصية

رئيس وزراء البيرو
رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس
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أعلن رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس، عن تقديم استقالته، الأربعاء، للرئيس بيدرو كاستيّو، متحدثًا عن "أسباب شخصية" وراء هذه الخطوة، في رسالة نشرها على حسابه على موقع "تويتر".

وأنيبال توريس الذي تسلّم مهامه في فبراير، هو رابع رئيس للحكومة يقدّم استقالته للرئيس الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي والغارق في الفضائح منذ تولّيه منصبه قبل عام.

كانت النيابة العامة قد فتحت خمسة تحقيقات ضدّ كاستيّو، في إطار وضعٍ غير مسبوق تشهده البيرو.

ومن القضايا التي يلاحق فيها المدرّس الريفي السابق والنقابي البالغ من العمر 52 عامًا، اتهامات باستغلال النفوذ في شراء المحروقات من قبل الشركة العامة "بيتروبيرو"، وعرقلة سير العدالة عند إقالة وزير للداخلية ومزاعم بالفساد والتواطؤ في إطار مشروع للأشغال العامة، إضافة إلى استغلال النفوذ في ملف الترقية العسكرية، والسرقة الأدبية في أطروحته الجامعية. 

ولا يمكن توجيه الاتهام إليه أو إحالته على المحاكمة، في ظلّ تمتّعه بالحصانة الرئاسية حتى نهاية ولايته سنة 2026، إضافة إلى مشاكله القضائية، واجه بيدرو كاستيّو محاولتي إقالة من قبل البرلمان.

البيرو استقالة أنيبال توريس رئيس وزراء البيرو أسباب شخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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