«دخان حريق» يخنق شقيقين بالشرقية

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق فى مسكن أسرتهما بمدينة القنايات بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول الطفلين «آدم. ر»، 3 سنوات ونصف، وشقيقه «رحيم»، سنتان ونصف، متوفيان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفلين إثر نشوب حريق في مسكن أسرتهما في مدينة القنايات، فيما أفادت المعلومات الأولية بنشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ما تسبب في اختناقهما.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي، وأفادت المعاينة الأولية بأن الطفلين توفيا جراء إصابتهما بحالات اختناق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.