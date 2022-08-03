الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عصابة استولت على 8 ملايين جنيه من مواطنين بالقاهرة

حبس عصابة
حبس عصابة
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أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وذكرت التحريات الأمنية بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة"، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. 

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان وسيدة) بإتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية ، وإستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع "مواد غذائية - ملابس" عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، كما أضافوا بارتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه). 

أضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم. 

التحقيقات متهمين حبس النيابة العامة تجارة المواد الغذائية التحريات الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

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