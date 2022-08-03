محافظ أسيوط يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

استعرض محافظ أسيوط عصام سعد، المشروعات التنموية والخدمية، التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي؛ لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 1200 مشروع، بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، بعدد من الشباب وعقد حوار بمركز شباب حي السلام بمدينة منفلوط؛ لمناقشة طلبات وأفكار الشباب وتسليط الضوء على الموقف التنفيذي؛ للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة منفلوط، خاصة والمحافظة بصفة عامة.

واستعرض المحافظ - وفقا لبيان - المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمع المحافظ لأراء وأفكار الشباب ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا إنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم.

ووجه المحافظ- خلال الحوار- الشكر لرئيس الجمهورية؛ لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات؛ لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، لافتا الى تذليل كافة العقبات للتشغيل الكلى لمشروع صرف صحى منفلوط وتسليمه لشركة المياه والصرف الصحي، بالاضافة الى دعمه الكامل؛ لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب، وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل، ومساعدتهم على فتح معارض؛ لتسويق منتجاتهم.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتكريم عدداً من الأشخاص ذوى الهمم المتميزين رياضياً وثقافياً، وعددا من المدرسين المتميزين في فتح فصول محو الأمية بمراكز شباب منفلوط، بمختلف القطاعات وتم منحهم شهادات التقدير.