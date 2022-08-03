الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة فتاة فى مشاجرة بعين شمس بطلق خرطوش طائش

مشاجرة
مشاجرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بالتسبب في إصابة فتاة في مشاجرة بعين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس، من أحد المستشفيات باستقبال طالبة، مصابة إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص ونجلته، وطرف ثان سائق وابنة خالته بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط المشاجرة الإجراءات القانونية مشادة كلامية مشاجرة

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