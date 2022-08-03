إصابة 3 فى حادث تصادم بطنطا

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل على طريق طنطا قطور كفرالشيخ بالقرب من مول طنطا، في الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا قطور كفرالشيخ بالقرب من مول طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي، ورفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.