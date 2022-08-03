الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 3 فى حادث تصادم بطنطا

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل على طريق طنطا قطور كفرالشيخ بالقرب من مول طنطا، في الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا قطور كفرالشيخ بالقرب من مول طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي، ورفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مدير امن الغربيه يارة ربع نقل سيارة ملاكي حادث تصادم مول طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم الرسمي والدستور

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. وموعد إعلان أسماء الأوائل رسميا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

«التعليم» تستعد لاعتماد نتيجة الثانوية بعد عرضها على مجلس الوزراء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

عن المضيق والأزمة الأمريكية - الصينية..«بيلوسي» تضع واشنطن وبكين على حافة النار

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"