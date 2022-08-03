الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسكندرية

سلاح ناري
سلاح ناري
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد، بالسجن 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 18062 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري خلال اشتراكه مع آخرين بحيازتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم " ال.م.ز" عاطل بحيازة سلاح ناري خلال قيام الإدارة بضبط عدد من المتهمين لحيازتهما مواد مخدرة حشيش اشترك المتهم بملكيته في المبالغ المالية وحيازة سلاح ناري طبنجة وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

سلاح نارى السجن محكمة جنايات الإسكندرية حيازة جنايات قسم شرطة المنتزة محضر بالواقعة

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