الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الاربعاء 3-8-2022 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء 3-8-2022 ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

 

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاربعاء 3-8-2022


وتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 فى المحافظات:

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 35-24

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 32- 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 34- 24

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 34- 24

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى 35- 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى 34- 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم إلى 32- 25

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 32- 23

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 33- 24

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 37- 23

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 33- 25

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 32- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 35- 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 35- 25

 

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

الإسماعيلية 36/ 23
السويس 36/ 23
العريش 33/ 24
رفح 32/ 25
رأس سدر 36/ 26
نخل 36/ 18
نويبع 38/ 27
طابا 36/ 27
كاترين 34/ 19
الطور 35/ 24
شرم الشيخ 40/ 29
الغردقة 40/ 28
مرسى علم 38/ 28
الفيوم 38/ 24
بنى سويف 38/ 24
المنيا 38/ 24
أسيوط 39/ 24
سوهاج 39/ 25
قنا 40/ 25
الأقصر 41/ 26
أسوان 42/ 27
إدفو 42/ 28
أبوسمبل 41/ 27
الوادي الجديد 41/ 22
شلاتين 41/ 26
أبورماد 39/ 27
حلايب 36/ 26
رأس حدربة 36/ 26

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وائل لطفي

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