الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«محاكمة تأديبية عاجلة» لـ5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية

النيابة الادارية
النيابة الادارية
ads

أحالت هيئة النيابة الإدارية، 5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم بالمستحقات المالية وارتكابهم مخالفات إدارية، وإهدارهم المال العام بقيمة مليون و273 ألف جنيه.

قائمة المتهمين، ضمت كلا من مدير التغطية التأمينية، ورئيس قسم المعلومات، ومديرا قانونيا، ورئيس قسم المحاسبات، ومراجعًا بقسم المراجعة.

تحقيقات النيابة الإدارية كشفت بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من حالات التهرب التأميني وعدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات لصالح إحدى الشركات، وعدم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات، كما قاموا بتسوية المستحقات المالية الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق، وبالمخالفة للنسب المحددة قانونًا مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.

النيابة الإدارية 5 مسئولين التأمينات الاجتماعية تلاعب المستحقات المالية مليون و ٢٧٣ ألف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. 8 تصريحات مفاجئة لوزير التربية والتعليم

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى