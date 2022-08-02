متى يوم عاشوراء 2022؟.. وفضل صيامه

يستعد المسلمون خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستقبال يوم عاشوراء والذي يتحرى المسلمون موعده لإقامة الشعائر الدينية التي أوصت بها السنة النبوية في هذا الشهر.

وتصدر يوم عاشوراء 2022، عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، ويرصد “الدستور” في السطور التالية موعد يوم عاشوراء وفضل صيامه.

متي يوم عاشوراء 2022

يوم عاشوراء هو الـ10 من شهر محرم، ومستحب صومه رغم اختلاف الروايات في أصل صوم عاشوراء عندهم، فمنهم من قال إنه كان يوم صوم عند قريش قبل الجاهلية ولما فرض صوم رمضان أصبح اختياريًا.

وتنقل بعض كتب أهل السنة والجماعة أن النبي محمد صامه عندما علم أن يهود المدينة يصومونه، ورفض البعض هذه الرواية لاختلاف عاشوراء اليهود عن عاشوراء المسلمين.

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ويوافق موعد يوم عاشوراء 1444 هذا العام الاثنين المقبل الموافق 8 أغسطس 2022، والذي يوافق يوم الـ 10 من محرم 1444 ، وهو من الأيام المستحب صيامها، كما ورد في السنة النبوية حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

فصل صيام يوم عاشوراء

وقالت دار الإفتاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخارى فى "صحيحه".

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها: "أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء" أخرجه مسلم فى "صحيحه".

وعن أبى قتادة رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".