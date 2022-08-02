الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إحالة أوراق عاطل قتل سائقًا فى الشرقية للمفتى

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق عاطل لإدانته فى قتل سائق توكتوك لسرقته، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 3 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمد شوك، ومحمود منصور، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الحالى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول "محمد ز" 35 عاما سائق توك توك مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات من أقوال الشاهد الأول شقيق المجنى عليه، أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يخبره بوجود شقيقه مصابا، ملقى على الأرض بجوار مركبة التوك توك الخاص به، بدائرة مشتول السوق، فتوجه للمكان وقام بنقله للمستشفي، وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه بدائرة المركز وبه آثار دماء وبجواره سلاح أبيض "سكين" - قطعة حجرية عليهما آثار دماء.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد ع " 27 عاما "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه وحال سيرهما بدائرة المركز، قام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بجرح بالرقبة ولدى مقاومة المجنى عليه قام بالتعدى عليه بقطعة حجرية واستولى على (مبلغ مالى - قارئ كارت ميمورى) ولاذ بالهرب.

وأرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- قارئ كارت الميمورى مضيفًا إنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

الإجراءات القانونية الشرقية مشتول السوق محكمة جنايات الزقازيق فضيلة مفتي الديار المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

حسين دعسة

التغيير السياسى داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى