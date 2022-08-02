الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق 3 أشخاص بمياه نهر النيل فى أسوان

جريدة الدستور
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لقي 3 أشخاص فى مياه النيل، اليوم الثلاثاء، مصرعهم غرقًا إثر تعرض مركبهم للغرق بالقرب من مرسى القرية الجنوبي، بغرب سهيل النوبية شمال غرب مدينة أسوان.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق 3 أشخاص أثناء استقلالهم مركبًا نيليًا تعرض للغرق بالقرب من المرسى الجنوبى، لقرية غرب سهيل شمال غرب مدينة أسوان.

وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان فرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات، بالإضافة إلى الحماية المدنية والإسعاف بالتوجه إلى موقع البلاغ، ومحاولة انتشال الضحايا من مياه النيل.

وتبين أنهم 3 أشخاص، وجميعهم لقوا مصرعهم فى هذا الحادث، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسوان مصرع مياه النيل مرسى المرسى الجنوبى مدينة اسوان

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