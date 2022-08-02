الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

نفذوا 10 جرائم.. حبس عصابة سرقة المساكن الفارهة بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع الأول، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس المتهمين 4  أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن.

كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن، فى إطار جهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة باكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما “تحت الإنشاء” والكائنتين بدائرة القسم، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل للأدوات الكهربائية "له معلومات جنائية" كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزة الأخير (4 جهاز تكييف مجموعة من "الأدوات والمعدات الكهربائية – محابس المياه).

وأقر المتهمان بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب - التسلق"، كما أقرا بارتكابهما (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة جنح التجمع الأول تشكيل عصابي سرقة المساكن نيابة القاهرة الجديدة

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