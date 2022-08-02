الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 3 سنوات لمحام انتحل صفة مستشار فى الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15149 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي "كارنيه هيئة قضائية" للنصب على المجني عليه "ط.ا.ه".

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بأن المجني عليه "ط.ا.خ" تاجر أخشاب تعرف علي المتهم "ف.م.ال" محام عن طريق أحد السماسرة الذي أخبره بأن يعمل مستشارا بإحدى الهيئات القضائية ويدعي "ف.م.ال" وأنه مستعد للتوسط له بشأن إنشاء مشروع تجاري علي أرض تتيع هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة المعمورة.

حيث قام بتأجير المشروع كحق انتفاع وطلب منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مقابل تجهيز مستندات سوابق أعمال مماثلة من وزارة السياحة وجهات أخرى واستطاع الحصول علي ذلك المبلغ وقام بالتوقيع على إيصال أمانة بالاسم الذي ينتحله وهو مستشار بهيئة قضائية.

وبعد ذلك لم يوف بالاتفاق بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين أنه كان ينتحل صفة مستشار، وأنه سبق حبسه في قضية تزوير من قبل، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن 3 سنوات قسم شرطة المنتزة ثان الإسكندرية قسم شرطة المنتزة

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