الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 8 أطنان زيت داخل مصنع بدون ترخيص فى القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام وإعادة بيعه بسعر أعلى من السعر المقرر.

 وتم التحفظ على 8,26 طن زيت داخل المصنع معبأ فى عبوات وعدم الإعلان عن سعره.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد بورود معلومات بوجود مصنع يقوم بتجميع زيت الطعام وإعادة تعبئته فى عبوات وطرحها فى الأسواق بسعر أعلى من السعر المقرر.

قامت حملة استهدفت المصنع وتم ضبط 8,26 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد البيع بأعلى من السعر المتداول.

مباحث التموين القليوبية تعبئة زيت الطعام المصنع مديرية أمن القليوبية

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