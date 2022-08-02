نيويورك تايمز: المخابرات الأمريكية استخدمت صواريخ خاصة فى عملية قتل الظواهرى

كششفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أن المخابرات الأمريكية استخدمت صواريخ خاصة في عملية قتل أيمن الظواهري بكابل في أفغانستان، حسبما نقلت قناة “العربية” في خبر عاجل لها.

كما أكدت واشنطن بوست أن المخابرات الأمريكية هي من نفذت عملية قتل الظواهري وليس الجيش.

في ذات السياق كشفت شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وحسبما نقلت “سكاي نيوز”، فإن المسؤول الذي لم يجر ذكره، أكد أن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".