الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

حركة طالبان تدين الغارة الجوية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهرى

أيمن الظواهرى
أيمن الظواهرى
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أدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة كابل بأفغانستان خلال الساعات الماضية.

 

ونقلت قناة العربية عن حركة طالبان بيان لها، قالت فيه: “الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة”.

 

كشفت شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

 

وحسبما نقلت “سكاي نيوز”، فإن المسؤول الذي لم يجر ذكره، أكد أن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

 

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".

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