إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص بينهما سيدتان وطفلة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.