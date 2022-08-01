الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص بينهما سيدتان وطفلة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

المصابين الطريق الصحراوي سيارة ملاكي حادث انقلاب شمال محافظة قنا

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