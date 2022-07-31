الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تكشف سبب تفحم 15 محلًا بالملحق التجارى لـ«رمسيس هيلتون»

حريق هيلتون رمسيس
حريق هيلتون رمسيس
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تواصل النيابة العامة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق بالملحق التجاري بفندق رمسيس هيلتون  بالقاهرة.

وتبين تفحم 10 محال تجارية بالكامل وتدمير بضائعها وكذا احتراق جزئي لـ5 محال أخرى بالطابق الثاني بالملحق التجاري بسبب ماس كهربائي في تكييف بمحل أحذية بالطابق الثاني وراء الشرارة الأولى واشتعال النيران فيه، ثم امتدت كرات اللهب لتلتهم 15 محلًا أخرى.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بالطابق الثاني بالملحق التجاري لرمسيس هيلتون بدائرة بولاق أبوالعلا.

على الفور، تم توجيه 8 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحاور والطوابق بالمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عمليات اطفاء القاهرة الملحق التجاري بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة ماس كهربائي حريق

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