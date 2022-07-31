الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحرى عن سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بالشرقية

جثة
جثة
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أمرت نيابة مركز شرطة الزقازيق العامة، اليوم الأحد، بعمل تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، فى واقعة وفاة زوجة شابة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزى، بوصول «م. ا»، 23 عامًا، مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بكسور متعددة وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

اتهام الأسرة للزوج 

وتبين حدوث وفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية، واتهمت أسرتها زوجها «ع. ف»، 23 عامًا، عامل بسوبر ماركت بالتسبب في وفاتها.

تم التحفظ علي الزوج من قبل الأجهزة الأمنية، وبسؤاله أقر بأنه كان في سباط من النوم واستيقظ على سقوط زوجته من شرفة المسكن وأسرع بنقلها إلي المستشفى، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة بمركز الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022 وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع المنوفية ثعبان ربة منزل محافظة المنوفية مركز قويسنا مدير أمن المنوفية نيابة مركز شرطة الزقازيق العامة

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وائل لطفي

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