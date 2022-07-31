الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 8 إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أُصيب 8 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد كمين الروس اتجاه القاهرة عند مدخل جرزا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبيَّن وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مواطنين طريق القاهرة أسيوط الغربي ميكروباص سيارة حادث انقلاب

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