نجاة 5 شباب فى حادث مرورى بطريق السويس

نجا 5 شباب بمحافظة السويس من الموت المحقق، بعد اصطدام سيارتهم بسور خرساني على طريق السويس - القاهرة.

وتلقى اللواء عبدالرحمن هريدي، مدير أمن السويس، إشارة من مركز تأمين طريق السويس - القاهرة، بالكيلو 109 عن اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 5 شباب كانوا بداخل السيارة إلى المستشفى للعلاج.

وتبيّن أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية على الطريق، وتمكن قادة السيارات من إخراج ركابها بصعوبة قبل وصول سيارات الإسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.