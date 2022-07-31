الأحد 31 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

«ناشيونال إنترست»: واشنطن تستطيع حل الأزمة الأوكرانية سلميًا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي
ads

رأت مجلة "ناشيونال إنترست" أن واشنطن وحلفاءها يستطيعون إقناع السلطات الأوكرانية بالموافقة على تسوية دبلوماسية مع روسيا، وإن رفضت ذلك فيجب قطع قنوات الأسلحة عنها.

جاء ذلك في مقال مشترك نشرته المجلة يوم السبت للموظفين السابقين في مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) ستيفن سيمون، وجوناثان ستيفنسون، حيث كتبا: "يجب أن يكون نقل الأسلحة إلى كييف عاملا رئيسيا في تهيئة الظروف لتسوية سلمية".

وأكدا أنه "يجب على الولايات المتحدة والناتو أن يوضحوا لأوكرانيا أنه في حالة ظهور فرصة دبلوماسية، فإنهم يتوقعون أن تستفيد كييف منها، ويمكنهم قطع قنوات إمدادات الأسلحة إذا لم يحدث ذلك"، مشيرين إلى أنه إذا لم توافق روسيا على المفاوضات، فيمكن لواشنطن مع حلفائها زيادة حجم إمدادات الأسلحة إلى كييف.

ويشير المقال إلى أنه "يتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الأوروبيين، بذل كل ما في وسعها لتوفير فرص دبلوماسية أكبر".

وورد فيه أيضا أن "نظام وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين القوات يجب أن يصبح أولوية للولايات المتحدة وحلفائه.. وتمتلك الولايات المتحدة الأدوات والخبرة للقيام بذلك".

ويعتقد المسؤولان السابقان في مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه "في هذه المرحلة هناك إجماع تقريبي على أن" الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي بالمفاوضات واتفاقية مماثلة لاتفاقيات مينسك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.. تفاصيل

«الفلك الدولى» يعلن سقوط حطام الصاروخ الصينى على 3 دول

رسالة طمأنة من وزير التعليم بشأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأمريكى- الصينى فى 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله