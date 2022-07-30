السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بسبب أزمة الطاقة

انقطاع التيار الكهربائى عن مبان عامة ومعالم فى برلين

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى
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انقطع التيار الكهربائي عن مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة الألمانية برلين، بسبب أزمة الطاقة.
وسادت حالة من الظلام، ليلة أمس، لأول مرة في مجلس نواب الولاية في حي وسط برلين.
وهناك مؤسسات أخرى مثل كاتدرائية برلين أو حديقة لوستجارتن فقد استمر انقطاع التيار فيهما منذ يوم الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان أخرى.
وأعلنت إدارة مجلس الشيوخ أنها مسئولة عن 200 مبنى لم تعد مضاءة في الليل، ويشمل ذلك أيضا عامود ساحة النصر، وقاعة المدينة الحمراء وقصر شارلوتنبورج.
وقالت إنه سيتم تخفيف الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل.
بلغت تكاليف الكهرباء حوالي 40 ألف يورو سنويا في المؤسسات التي يشرف عليها مجلس الشيوخ، وهو بمثابة الحكومة في ولاية برلين.

في وقت سابق، أكد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف أن التحالف الألماني الحاكم مع الاتحاد الأوروبي دمروا بشكل متعمد أسس التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.

ورد نيتشايف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا ليست موردا موثوقا للغاز، قائلا: مثل هذه المزاعم السخيفة والاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا من قبل السلطات الألمانية ليست مفاجئة. لسوء الحظ، مثل هذه الاتهامات يتم التعبير عنه من قبلهم يوميا، كما لو لم يكن الجانب الألماني نفسه هو الذي دمر بشكل منهجي ومتعمد، جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل في الاتحاد الأوروبي، أسس التعاون في مجال الطاقة روسيا.

وأشار إلى أن حكومة شولتز تواصل تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة من إنتاج ألماني وسوفيتي، التي يستخدمها النازيون الأوكرانيون لإطلاق النار على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

 

التيار الكهربائي العاصمة الألمانية برلين الطاقة حي وسط برلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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